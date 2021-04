Post sur le décès du juge Samba Sall : Les précisions d'Abdoul Mbaye

A l'instar de plusieurs autorités, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, s'est aussi joint à la série de témoignages sur le doyen des juges, Samba Sall, rappelé à Dieu, jeudi dernier.Mais, l'ancien Premier ministre a apporté des précisions sur son dernier post sur le défunt magistrat.En effet, après avoir constaté que son community manager avait supprimé sa publication, il a remis le contenu de son texte.''J’apprends la triste nouvelle du décès du Doyen des juges Samba Sall. Je présente mes condoléances à sa famille et à celle judiciaire. Puisse Allah (swt), le seul juge, traiter tout juge comme il aura lui-même rendu justice à ses semblables'', a-t-il précisé. L'ancien Premier ministre ajoute: "Tristesse et condoléances exprimées ne m’ont pas empêché de rappeler que Dieu (swt) est et reste le seul juge. Le juge Teliko y a consacré tout un ouvrage.Que nul ne juge a priori les intentions et actes du dernier juge parti le rejoindre. Seul Dieu ( swt) connaissait ses intentions, ses contraintes et la qualité de ses jugements".