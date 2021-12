Poste Finances : Le DG viré pour avoir réclamé la lumière sur le détournement de 1,5 milliard

Nous en savons un peu plus sur le limogeage du DG de Poste Finances où 1,5 milliard de Fcfa a été détourné. L’argent volé a été «prêté» à des entrepreneurs, des fournisseurs et à des agents de La Poste qui ont disparu dans la nature.



Selon les informations de EnQuête, Saliou Fédior a été viré pour avoir réclamé la lumière sur le déficit de 1,5 milliard Fcfa. C’est dire qu’à La Poste, on est puni lorsqu'on exige la transparence.



Dès qu’il a porté plainte, la guillotine s’est abattue sur lui. Et pourtant, le principal mis en cause dans cette nébuleuse, Alex Manga, le chef de l’agence Malick Sy, n’est nullement inquiété.



Cet intouchable devrait faire valoir ses droits à la retraite depuis plus de trois ans. Mais, il est maintenu à son poste contre l’avis du conseil d’administration qui avait recommandée une inspection jamais envoyée.



Des nervis ont été même envoyés, hier, sur les lieux pour chasser le DG et échangé des coups de poing avec les travailleurs venus en bouclier, informe Libération.



Saliou Fédior est le deuxième DG à être limogé pour avoir voulu faire la lumière sur ce déficit énorme.