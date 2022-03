Potentiel des pays africains « Des réserves d’eau pour au moins 5 ans de sécheresse »

Des réserves d'Eau pour au moins 5 ans de sècheresse en Afrique

Une nouvelle étude révèle que la plupart des pays africains disposent de suffisamment de réserves d’eaux souterraines qui permettront de faire face à au moins cinq années de sécheresse, voire plus de 50 ans. Réalisé par WaterAid et l’organisation British Geological Survey (Bgs), ce rapport démontre néanmoins que « des millions de personnes n’ont pas suffisamment d’eau saine et salubre pour répondre à leurs besoins quotidiens et faire face aux impacts de la crise climatique ».





D’après le document repris par Emedia, le sous-investissement flagrant dans les services d’extraction d’eau souterraine et d’approvisionnement des populations les plus démunies ainsi que la mauvaise gestion des ressources ou leur inexploitation en sont les causes.





En garantissant l’accès de chacun à l’eau potable, y compris dans les écoles et les hôpitaux, elles pourraient, toujours selon ce rapport, aider les communautés à « se prémunir non seulement des impacts à évolution lente du réchauffement comme la sécheresse et les précipitations irrégulières, mais aussi à résister aux impacts à évolution rapide comme les inondations ».





L’étude indique que « chaque pays africain au sud du Sahara pourrait approvisionner de 130 litres d’eau potable chaque habitant, par jour. Cela à partir des eaux souterraines sans utiliser plus de 25 % de la recharge moyenne à long terme, et dans la plupart des cas, moins de 10 % ».





Le rapport explique également que « si les eaux souterraines sont largement sous-utilisées en Afrique subsaharienne, leur surutilisation demeure courante dans d’autres parties du monde, principalement en Asie du Sud ».





Et donc, « cette situation, de pair avec un manque de réglementation, d’expertise et d’investissements, entraîne souvent des problèmes de gestion ainsi que la contamination et la pollution de ces ressources avec des conséquences potentiellement dévastatrices ».