Pour appel à l’insurrection, un autre haut cadre de Pastef file vers l’instruction

Déféré hier, le responsable du parti Pastef à Notto Diobass, a bénéficié d’un retour de parquet. Selon Libération, qui donne l’information, il sera édifié sur son sort lundi. Mais, le journal croit confie que le parquet de Thiès a d’ores et déjà retenu d’ouvrir une information judiciaire et requis le mandat de dépôt contre le mis en cause.