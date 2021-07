Pour avoir refusé de donner son téléphone aux agresseurs, il se fait taillader

Ce lundi 21 Juin 2021, il s'est passé quelque chose d'extrêmement horrible et terrifiant dans la commune de Port-Bouët. Des individus non identifiés se sont férocement attaqués à un jeune homme et l'ont gravement blessé à la mâchoire après lui avoir dérobé son téléphone.



Les habitants de la commune de Port-Bouët ont été estomaqués par un évènement qui atteste de l'immortalité et de la férocité extrême. L'agression d'un jeune homme les a tous plongés dans une profonde inquiétude.



En effet, ce terrible et dramatique incident est survenu hier aux environs d'une heure du matin à Port-Bouët, plus précisément au centre pilote, non loin du commissariat. L.O ou encore Jackson comme il se surnomme au quartier est un jeune homme dont la fleur d'âge s'apparente à la vingtaine. Dans la nuit d'hier, ce dernier rentrait à son domicile après une escapade nocturne. Sur son chemin de retour, celui-ci s'est vu interpeller par un individu qui a surgi de nulle part, lui ordonnant de lui rendre son téléphone portable. Comme on peut s'y attendre, la victime qui dans un premier temps pensait avoir affaire à un seul adversaire a tenté de résister aux menaces de son antagoniste.



Chose qu'elle n'aurait jamais dû essayer car en réalité, il y avait un deuxième malfaiteur qui s'était caché dans l'obscurité, attendant que la bagarre se declenche afin de pouvoir surprendre la victime par l'arrière. C'est ainsi que dans la lutte, le second malfaiteur est entré en scène ayant un couteau en main. Le temps pour la victime de se rendre compte du danger, son second adversaire lui avait déjà infligé de violents coups de poignards à l'avant bras et sur sa poitrine avant de lui arracher son téléphone portable. Cependant la dernière action exécutée par ces malfaiteurs est la plus terrible et craintive. Après lui avoir arraché le téléphone, le second malfaiteur qui apparemment avait l'intention d'exterminer la victime, lui a lancé le couteau en pleine machoire et l'a ensuite tiré de force, lui infligeant ainsi une affreuse déchirure de la lèvre inférieure jusqu'à l'oreille droite.



Ainsi sans crier gare, ces bandits après avoir posé cet acte odieux ont pris la poudre d'escampette, laissant la victime toute sanglante au bord de la rue. Cependant, les minutes qui ont suivies la scène furent probablement les meilleurs moments dans la vie de la victime depuis son existence, car peu après cet incident, elle fut secourue par des habitants environnants qui l'ont précipitamment conduit à l'hôpital général de Port-Bouët. Par ailleur, vue la gravité de sa blessure, la victime a été transportée d'urgence au CHU de Treichville où il a reçu des soins décisifs. Au moment où nous rédigeons ces lignes, la victime se porte bien.



Il faut également souligner que la victime aurait sans doute perdu la vie n'eut été l'intervention salvatrice de ces riverains environnants. Au cours de ces derniers temps, des habitants de la commune de Port-Bouët ont été victimes de plusieurs attaques similaires dont les conséquences sont parfois très drastiques et mêmes regrettables. Tout en demandant aux agents de la sécurité de garantir une protection rassurante dans cette zone particulière, nous profitons également de cet incident pour appeler la population de cette commune à une vigilance maximale et à une limitation des sorties nocturnes.