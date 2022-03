Pour de meilleurs rendements agricoles : Deux technologies mises au point par le Sénégal

Dr Mbène Dièye Faye, coordonnateur du projet au Sénégal

Permettre une meilleure fertilisation des sols tout en limitant le recours abusif aux engrais est un souhait de l'État du Sénégal. Ainsi, grâce à un financement de l’Usaid, le projet Feed the Future Sénégal Dundël Suuf est en train d'être exécuté par le Centre international de Développement des Engrais (Ifdc).





Dundël Suuf promeut l’utilisation de technologies qui impliquent moins d’engrais et plus de rendements. Il s'agit de limiter le recours abusif aux engrais et leurs conséquences. Et aussi, de développer une meilleure fertilité des sols à travers la diffusion de deux technologies à savoir le Placement profond de l’Urée (Ppu) et la Microdose (M).





Selon Dr Bocar Diagana, représentant de l’Ifdc au Sénégal, " En utilisant moins d’engrais, on peut augmenter les rendements, ce qui permet d’avoir des technologies qui diminuent les doses d’engrais, qui augmentent la rentabilité et qui diminuent la pollution de l’air et de l’eau".





Au cours d'une rencontre nationale de partage des résultats des campagnes de contre saison et d’hivernage 2021 et la planification des activités de la campagne hivernage 2022, Dr Diagana a fait savoir que les deux technologies sont appliquées sur la culture du riz pour le Ppu et sur le mil, le sorgho et les cultures maraichères pour la Md.





Des résultats positifs ont été obtenus dans différentes zones agricoles du pays et ont permis aux producteurs d'accroître leurs rendements agricoles avec l’intervention du projet.





D’une durée initiale de trois ans (2019-2022), le projet bénéficie d’une extension de cinq mois, pour un coût de 8,5 millions de dollars (environ 5 milliards de francs CFA). Il intervient au Sénégal dans le Bassin arachidier, la Casamance, les Niayes, le Sénégal oriental et la Vallée du Fleuve Sénégal.





Dr Mbène Dièye Faye, coordonnateur du projet au Sénégal dit espérer que ces technologies puissent continuer, "surtout le Ppu qui permet de faire des économies et de réduire très sensiblement les dépenses destinées à l’engrais. Ce qui est important pour le producteur mais aussi le gouvernement du Sénégal, particulièrement le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, notamment dans sa gestion budgétaire".





"La fertilisation des sols est un facteur très important pour la productivité ; c’est le support de l’agriculture. Il faut toujours enrichir le sol et on s’est rendu compte qu’au Sénégal, il y a une faible utilisation des engrais. Mais la manière de l’utiliser n’est pas en faveur de toutes ces potentialités qui pourraient jouer sur les rendements", estime-t-elle.