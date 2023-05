Pour échapper à un viol, la fille se réfugie à la gendarmerie

Collecteur de taxes travaillant pour le compte de la commune de Léona, dans le département de Louga, B.F. est en prison depuis mardi dernier. Il est inculpé de pédophilie et de détournement de mineure par le juge du deuxième cabinet d’instruction près le tribunal de grande instance de Louga.





D’après le récit de L’Observateur, il a été arrêté après qu’une mineure de 12 ans s’est refugiée dans les locaux de la gendarmerie de Potou. Cette dernière, pleurant à chaudes larmes, a confié aux pandores qu’en l’absence de ses parents partis à un mariage, son voisin l’a invitée dans sa chambre prétextant l’envoyer à la boutique.





Sauf que souligne l’accusatrice, dès qu’elle a franchi le seuil de la porte, B. F. lui a proposé d’entretenir des relations sexuelles. Ce qu’elle a refusé, affirme-t-elle, ajoutant qu’au lieu de la laisser partir, le prévenu a commencé à lui caresser les jambes. Elle est parvenue à s’échapper pour se réfugier dans les locaux de la gendarmerie situés en face de sa maison pour attendre le retour de ses parents.





B. F. a tout nié : “Je plaisantais avec elle et elle est sortie de la chambre en courant. Je reconnais que j’ai commis une erreur pour l’avoir invitée dans ma chambre mais je n’ai pas essayer de coucher avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle m’accuse. En tout cas, je n’ai jamais tenté de la violer. Je la considère comme ma nièce. Elle a mal interprété mon geste”.