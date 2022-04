Pour gagner de l'argent: Un boucher égorge une chèvre volée et échappe à un lynchage à Mbacké





Sans l'intervention rapide des policiers du commissariat urbain de Mbacké, le boucher M.Dieng serait lynché par une foule. En effet, le quadragénaire avait trainé une chèvre en divagation dans un bâtiment en construction avant de l'égorger.





Il a échappé à la mort. Le voleur a été aperçu par des jeunes du quartier Mbacké Khéwar, au moment où il tentait transporter la carcasse de l'animal.



Pourchassé, l'homme divorcé et père de deux enfants , s'est réfugié, dans un domicile pour sauver sa peau.



D'après des sources de Seneweb, le mis en cause a été sauvé d'un lynchage par les hommes du commissaire Ibrahima Diallo qui l'ont extirpé de son lieu de refuge, quelques minutes plus tard.



Conduit dans les locaux du commissariat urbain de Mbacké puis interrogé sur les faits, le boucher domicilié à Ndindy ( Touba) est passé aux aveux.



Toutefois, le mis en cause a justifié son acte par un manque d'argent. " Je voulais vendre la viande à Touba pour gagner de l’argent parce que je suis confronté à des problèmes financiers", a avancé le mis en cause.



Poursuivi pour vol de bétail et abattage clandestin, le boucher M.Dieng a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel, ce lundi matin d'après des sources de Seneweb proches du parquet.