Pour l’acquisition d’un camion d'hydrocarbure, un homme d’affaires perd près 30 millions Cfa

un homme d’affaires perd près 30 millions Cfa

L’affaire du chef d’entreprise, arrêté le 4 décembre dernier pour avoir grugé plusieurs personnes, est loin de connaître son épilogue. En effet, une autre victime de l’escroc vient de se signaler dans la région de Saint-Louis. Cette dernière a raconté sa mésaventure avec son bourreau, le nommé Mamadou Diouf.





Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’acquisition d’un camion-citerne d’hydrocarbure, ce chef d’entreprise, habitant et opérant dans la région Nord, a été victime d’un délit d’abus de confiance et d’escroquerie, commis par le mis en cause, Mamadou Diouf, qui lui avait promis monts et merveilles, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes.





Le résultat de cette « fameuse opération » a été catastrophique pour cet homme d’affaires qui, non seulement, a perdu près de 30 millions de francs Cfa dans cette affaire, mais dit n'avoir reçu le moindre matériel.





Une situation difficile pour ce chef de famille qui voit son entreprise fortement secouée par les agissements frauduleux et autres activités délictuelles d’un homme qui était résolument engagé à lui soutirer cette importante somme d’argent. Des faits graves, d’autant plus que le mis en cause savait pertinemment que sa victime lui faisait entièrement confiance.