Pour l’avoir interrompu, Macky savonne une jeune fille qui sera interpellé par les forces de l’ordre

Macky Sall qui présidait, ce jeudi, le conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes, avait prévenu d’emblée certaines personnes présentes dans la salle et qui avaient le comportement de militants. ‘’S’il vous plaît! Ce n’est pas un meeting, nous somme en Conseil’’, lance-t-il à une dame qui faisait ses louanges.Un message, semble-t-il, n'a pas été compris de tout le monde. Car, ã l'heure de tirer les conclusions à l'issue de cette rencontre, une autre personne l’a interrompu. Ce qui n’a pas été du goût du Président qui a lancé à l’endroit de la dame d'un ton ferme: ‘’s’il vous plaît madame! Lorsque le Président de la République prend la parole, vous devez prêter attention et faire preuve de respect.’’La dame sera interpellée quelques minutes après par les forces de l’ordre et conduite hors de la salle.