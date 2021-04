Pour l’ouverture de négociations et l’application d’accords : And Gueusseum a déposé un préavis de grève

Les membres de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Sutsas-Sudtm-Sat Santé D-Cnts/Santé) And Gueusseum sont passés à l’acte. Ce 12 avril, ils ont déposé un préavis de grève couvrant la période du 12 avril au 11 novembre 2021, pour l’ouverture des négociations et l’application d’accords portant sur 12 points.Dans le document, il a été mentionné, entre autres, la signature du décret portant régulation de la situation administrative des techniciens supérieurs de la santé, la prise de l’arrêté ministériel (Msas) portant organisation de la formation à distance pour combler les gaps de connaissances et de compétences en vue du reclassement des récipiendaires titulaires de parchemin dans la hiérarchie A2 de la Fonction publique, conformément au décret 2018-1430.Egalement, il y a la signature du décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Centre national de la Fonction publique locale, la révision de la rémunération des conseillers en action sociale dépouillée d’indemnités, le relèvement de l’indemnité de risque à 100 000 F CFA et son inclusion dans la liquidation de la pension de retraite et le relèvement de l’indemnité d’itinérant à 50 000 F CFA, et le recrutement, dans la Fonction publique, du stock de contractuels à durée déterminée (étatiques et communautaires) remplissant les critères d’ancienneté et d’éloignement.Lors de leur conférence de presse tenue le mardi 6 avril dernier, le président de l’Asas, Mballo Dia Thiam, et Cie avaient déclaré : «And Gueusseum ne saurait accepter une remise en cause de la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé, du simple fait des vociférations d'un groupuscule aux abois et soutien de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale dans cette solution définitive de la problématique de ces précieux cadres peu nombreux, mais handicapés par une Administration centrale qui excelle dans le dilatoire et la division des travailleurs qui ne demandent que l'application de leurs accords. Des droits, rien que des droits».Avant de prévenir : «A cet effet, And Gueusseum, à l'issue des 30 jours de préavis prescrits par le législateur sans réponse de la part du gouvernement, sera en droit de décliner des plans d'action pour la satisfaction de sa plateforme minimale.»