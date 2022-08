Pour la préservation de la cohésion sociale : Le CUDIS en croisade contre la désinformation et le discours de haine

Le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) a lancé ce jeudi 25 août une campagne contre la désinformation et le discours de haine notamment dans les réseaux sociaux. Une initiative prise après un constat plutôt amer.





"L’espace public sénégalais devient de plus en plus l’objet d’un travail de capture de la part de nombreux groupes qui s’y affichent de manière plus ou moins bruyante avec des projets plus ou moins structurés de re-façonnage de celui-ci selon leurs desseins propres." Un changement qui risque de remettre en cause la stabilité, la coexistence pacifique et la bonne entente entre les différentes communautés du Sénégal.





D'après le CUDIS, "La chance du Sénégal a toujours été la coexistence pacifique et la bonne entente entre ses différentes communautés religieuses". Toutefois, s'inquiètent les membres de l'organisation, cette « exception sénégalaise » risque "d'être de plus en plus malmenée et remise en cause par certains germes de conflits récurrents qui, mal gérés ou négligés, peuvent susciter dans le long terme des tensions ou même des dissensions durables et préjudiciables au vivre-ensemble".





Conscient de l'apport des réseaux sociaux, le CUDIS compte se fonder sur une collaboration avec META, pour lutter contre la désinformation et le discours de haine. Ainsi, un "mécanisme d'anticipation et de gestion sur les sources de conflits a été imaginé par le Cadre, avec des procédures d'intervention bien définies" a-t-on expliqué dans un communiqué parvenu à Seneweb. La campagne prévue pour une durée de 04 mois, "sera l’occasion de passer des spots de conscientisation sur tous les médias et les réseaux sociaux".