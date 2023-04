Pour non respect des prix homologués, plus de 300 sacs de sucre saisis

Il est reproché à certains commerçants de vouloir créer une « fausse tension » sur le sucre et ainsi augmenter les prix. C’est ainsi que les éléments du chef du service départemental du commerce de Mbacké, Dieumbe Fall, ont procédé à la saisie de 380 sacs pour non respect des prix homologués.



Selon Le Soleil, ces commerçants contrevenants vendaient le sac de 50 kg entre 31 000 et 36 000 F CFA, alors que le prix homologué est de 28 000, en gros, et 28 500, en demi-gros.



« Il y aussi les charretiers qui transportent le sucre sans facture, signale Fall. Là aussi, nous procédons à des saisies puisque les grossistes ne délivraient plus de facture renseignant sur la traçabilité du produit. »



Le produit saisi est vendu sur place directement sur place. L’opérateur devra également verser une amende en fonction de la prise.



En dehors du sucre, Fall note des pratiques de prix illicites notamment sur le gaz.