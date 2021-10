Pour payer le loyer : Une femme vend son bébé à 200 000 F CFA !

Une femme a avoué qu’elle avait vendu son bébé de 3 mois pour 150 000 N (environ 206?487 francs cfa) afin de payer le loyer de sa maison renseigne Afrikmag visité par Senego.





Mercy Okon, âgé de 23 ans, et mère de trois enfants, a déclaré qu’elle devait payer le loyer de sa maison et compenser d’autres factures. Elle a donc vendu son bébé de 3 mois pour 150 000 N (environ 206?487 francs cfa). Elle a dit qu’elle était pauvre et désespérée et qu’elle n’avait d’autre moyen de gagner de l’argent que de vendre le bébé.





Interrogée sur le père de l’enfant, elle a révélé qu’il l’avait quittée alors qu’elle était enceinte de six mois. Ses deux autres enfants sont avec sa mère.





Elle a déclaré : « Je n’ai jamais fait cela auparavant, mon bébé que j’ai vendu pour 150 000 nairas (environ 206?487 francs cfa) devait pouvoir collecter des fonds pour les loyers de la maison et me débrouiller en ce qui concerne les autres factures ».





La jeune femme a affirmé que le père de son enfant avait fuit ses responsabilités. « Le père du bébé nous a quitté alors que j’étais enceinte de six mois, je n’avais pas le choix car les choses étaient vraiment dures pour moi, donc j’ai dû donner le bébé ».