Pour récupérer sa femme enceinte chipée par un charlatan : Il débarque à la police de Comico

Un fait insolite suscite moult commentaires à Yeumbeul où une femme enceinte a abandonné le domicile conjugal pour être hébergée, avec sa fille cadette, par le guérisseur L. Mendy. Ce dernier aurait envoûté la dame mariée.







Désorienté, A. K. a débarqué, jeudi dernier, dans les locaux du commissariat de Yeumbeul-Comico où il a porté plainte contre L. Mendy pour kidnapping, charlatanisme et séquestration. A. K., désespéré, a confié aux enquêteurs du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo que sa femme C. Ba a été envoûtée, enlevée et séquestrée avec sa fille cadette.





"L. Mendy a réussi à détourner ma femme à travers des bains mystiques. Nous sommes mariés depuis 2010 et avons deux filles de cette union", précise l'auteur de la plainte.





Les policiers de Yeumbeul-Comico ont interpellé le mis en cause. L. Mendy a avoué avoir fait prendre, à plusieurs reprises, des bains mystiques à la dame C. Ba pour résoudre ses problèmes, mais a juré sur procès-verbal qu'il n'a jamais eu l'intention de la détourner.





Interrogée par les enquêteurs, C. Ba a expliqué qu'elle avait sollicité les services du charlatan pour résoudre ses problèmes conjugaux.





Au terme de l'enquête diligentée par le commissariat de Yeumbeul-Comico, L. Mendy a été déféré au parquet, vendredi dernier, selon des sources de Seneweb.