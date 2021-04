Pour un personnel efficace et qualifié : Serigne Mboup lance Ccbm Académie

Avec plus de 800 emplois, des réseaux de partenaires de distribution partout dans le monde se chiffrant à 3000 entreprises, la Ccbm veut s'entourer de personnel qualifié.Ainsi, en gestation depuis 2009, le patron de Ccbm a officiellement lancé "Ccbm Académie", ce matin à Saly."Ccbm Académie, nous l'avions lancé depuis 2009 avec le cabinet Profil et l'école de formation BEM. C'est pour renforcer les capacités et former les agents dans notre entreprise. D'abord c'est une école de service pour rendre efficaces nos actions, nos produits en donnant plus de services aux consommateurs. C'est aussi de permettre à nos partenaires, à nos personnels de renforcer leurs capacités et de pouvoir former d'autres personnes qui s'identifient à Ccbm qui sont des partenaires de Ccbm", explique Serigne Mboup, directeur général de Ccbm.En effet, la formation étant le levier de développement des ressources humaines, la société compte développer le management de ses employés."Nous devons travailler à ce que la personne qui achète les produits de Ccbm là où elle se trouve, qu'elle puisse avoir les mêmes services. Depuis notre création, notre ambition c'est de renforcer et d'accompagner les jeunes. Notre vocation c'est investir et créer de l'emploi'', indique Serigne Mboup.Par ailleurs, il félicite les dernières décisions du président Macky Sall en ce qui concerne la jeunesse.Toutefois, il souhaite l'orienter pour le "renforcement des entreprises existantes quelle que soit leur taille pour les pousser à employer plus de personnel que de lancer les jeunes dans l'aventure".Conscient que dans plusieurs pays du monde, il y a plus d'échecs que de réussite, M. Mboup, affirme "qu'un pays, pour qu'il se développe, on doit dire que 90% sont des salariés".''Mais si nous transformons notre pays à 90% d'auto-emploi dans le secteur informel, nous ne ferons pas quelque chose de pérenne", confie-t-il.