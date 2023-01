Pour voler 20 millions elle fait passer son mari pour un colonel des douanes, le couple envoyé en prison

F. Diagne et son mari, Souleymane Soumaré, fêteront leurs 21e et 22e années de mariage ensemble en prison. Sauf s’ils sont libérés avant. La première est condamnée à trois ans ferme. Le second à deux ans ferme.



Le couple a été jugé en même temps qu’une troisième personne, un certain B. Sarr, condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme. Le trio était poursuivi pour une affaire d’escroquerie, portant sur 20 millions de francs CFA, et d’usurpation de fonction.



D’après L’AS, qui a couvert le procès, F. Diagne est le cerveau de l’affaire. Elle a d’ailleurs endossé ce rôle à la barre. «Je suis la seule fautive dans cette histoire», a-t-elle assumé devant le tribunal.



Il s’agit d’une affaire de vente véhicules qui a foiré. F. Diagne s’est présentée à B. Guèye comme une spécialiste de l’importation de voitures. Sans doute pour gagner sa confiance, elle lui fait visiter son parking, situé à Thiès. Ce dernier lui commande deux Peugeot, une 308 et une 406.



Alors que la livraison de la commande n’est pas encore effectuée, F. Diagne réussit à soutirer à B. Guèye 20 millions de francs CFA. «Elle disait être tout le temps dans des problèmes. Soit sa fille était malade soit elle était dans des difficultés financières», dénonce le plaignant devant le juge.



Pour faire passer la pilule, la dame fait intervenir son mari et B. Sarr. À la barre, ce dernier rembobine : «Elle m’avait dit qu’elle avait un bienfaiteur du nom de Babacar, qui lui offre souvent de l’argent. Ainsi je me suis fait passer pour un assistant juridique. Par la suite, le plaignant (B. Guèye) m’a envoyé 200 000 francs CFA et elle (F. Diagne) m’en a offert 50 000. En plus, elle m’avait même fait croire que son mari était mort et qu’il lui aurait laissé un héritage et que c’est Me Kounta qui devait s’en occuper.»



Me Kounta, c’était le mari de la prévenue. Il raconte : «Nous avons fait 20 ans de mariage. Elle m’a donné un numéro et m’a demandé de me faire passer pour un colonel de la douane.»



En acceptant ce rôle, Souleymane Soumaré validait son billet pour un séjour de deux ans en prison. Son épouse prendra trois ans tandis que B. Sarr sera privé de liberté pendant trois mois.