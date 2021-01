Pourquoi 1xBet est un choix de premier ordre en tant que partenaire de pari

1xBet est une plateforme de paris de confiance qui a été créée en 2007. Depuis sa création, 1xBet s'est forgé une excellente réputation tant pour sa fiabilité que pour la sélection massive des marchés de paris disponibles. Les joueurs de 1xBet ont la possibilité de parier et de gagner de grosses récompenses.





L'équipe de 1xBet est passionnée par l'expérience de ses visiteurs, mais aussi par le sport lui-même. Cela s'exprime par les partenariats qu'ils ont formés au fil des ans. La plateforme de paris a formé des alliances avec des géants mondiaux tels que le FC Barcelone, la Liga espagnole et la Serie A italienne.





Au fil des ans, elles se sont également étendues à travers le monde et englobent aujourd'hui plus de 50 pays qui peuvent participer à tout ce qui est proposé ! De plus, ils peuvent participer en toute tranquillité d'esprit, sachant que 1xBet détient une licence complète auprès de l'organisme de réglementation des jeux de Curaçao.





Examinons quelques-unes des raisons pour lesquelles 1xBet est un leader dans son domaine et un partenaire de pari formidable !





Choix de paris sportifs massifs





1xBet n'est pas un site à taille unique ! Ils savent que leur importante audience mondiale a ses propres préférences en matière de sports et de paris. C'est pourquoi ils ont veillé à inclure autant de disciplines sportives que possible afin qu'il y en ait pour tous les goûts. En outre, ils ont associé les différents marchés de paris à des cotes très élevées pour que les joueurs puissent gagner plus d'argent à la maison !





La plateforme offre une quantité étonnante de marchés avec plus de 4500 en jeu dans plus de 60 disciplines sportives différentes ! Ils couvrent tout, des événements les plus populaires aux sports comme le football, le cricket, les sports automobiles, le rugby et le tennis. Mais ils couvrent également des sports moins connus comme le pesäpallo.





Il y a même quelque chose pour ceux qui n'aiment pas le sport, notamment la politique, les sciences et les célébrités. Ainsi, quels que soient vos préférences ou vos intérêts, vous pouvez participer à l'action.





Le meilleur, c'est qu'avec 1xBet, vous pouvez profiter de vos favoris en direct sur le site. Pas besoin de flasher sur les chaînes de télévision ou d'attendre la diffusion !





La sûreté et la sécurité sont primordiales chez 1xBet





Un autre domaine auquel 1xBet accorde toute son attention est celui de la sûreté et de la sécurité de ses visiteurs. Ils disposent d'une équipe de cybersécurité qui travaille 24 heures sur 24 pour s'assurer que l'identité et le portefeuille des joueurs sont en sécurité à tout moment.





En outre, ils ont veillé à toujours utiliser les technologies les plus récentes en matière de services de cryptage et d'authentification à deux facteurs par un tiers. Les comptes des joueurs ne peuvent pas être compromis par ce dispositif de sécurité.





Jouez sur le pouce avec l'application mobile 1xBet





Non seulement l'application mobile de 1xBet est facile à utiliser et 100% fonctionnelle comme la version de bureau, mais ils ont également été reconnus pour leur innovation dans ce domaine en remportant le prix G2E Asia @ the Philippines Product Award.





Obtenez le meilleur des options de paris, des promotions et des cotes en téléchargeant cette application super-intelligente.





S'inscrire est facile grâce à la procédure d'enregistrement en un clic





Si vous voulez participer à tous les plaisirs, vous serez heureux de savoir que le processus est simple. 1xBet utilise une procédure d'inscription en un clic, facile à utiliser, qui vous permettra d'être opérationnel en un clin d'œil.





Les visiteurs peuvent rapidement se transformer en joueurs en s'inscrivant sur leur téléphone portable, par courrier électronique ou par messagerie instantanée. La meilleure partie est que vous n'aurez pas besoin de fournir beaucoup d'informations.





Les transactions sont sécurisées et rapides à 1xBet





La plupart des joueurs aiment s'associer à des sites de paris qui offrent des transactions rapides. Si c'est votre préférence, alors 1xBet est fait pour vous.





Vous pouvez choisir parmi plus de 200 méthodes de paiement pour vous assurer que vos besoins bancaires sont satisfaits efficacement. Parmi ces partenaires, on trouve Visa, MasterCard, Orange Money, Free Money et PayDunya, pour n'en citer que quelques-uns.





En phase avec son temps, 1xBet accepte également plusieurs cryptocurrences, y compris, mais pas exclusivement, les trois principales, Bitcoin, Ethereum et Litecoin.





Assistance 24h/24 et 7j/7





Le professionnalisme est omniprésent dans cette équipe, et son équipe de soutien ne fait pas exception. L'équipe d'experts du secteur, parfaitement formée, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider tous les joueurs sur leur site.





1xBet s'est efforcé d'être aussi inclusif que possible, et offre une assistance en 30 langues, et est disponible tout au long de l'année. L'équipe est joignable via le chat en direct, les e-mails, les messagers ou par téléphone.





Une large sélection et une grande variété de jeux de haut niveau sont disponibles





1xBet propose un nombre impressionnant de jeux, et la liste ne cesse de s'allonger. Ce leader mondial des paris s'est associé aux meilleurs fournisseurs de logiciels afin de n'offrir que le meilleur à ses joueurs. Actuellement, il y a plus de 8000 titres de 30 fournisseurs.





Les machines à sous ne sont pas le seul endroit où le plaisir s'arrête ; les parieurs peuvent également avoir une véritable impression de casino dans la section des jeux en direct, où des croupiers professionnels sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour vous faire vivre la meilleure expérience possible de casino en direct.





Les bonus et promotions les plus récents et les plus gratifiants





1xBet excelle dans ce domaine. Il est rare de trouver une plateforme de paris qui comprenne aussi bien ses acteurs que 1xBet. Ils conçoivent continuellement de nouveaux bonus actualisés pour maximiser le potentiel de gain de leur site.





Lorsque les joueurs adhèrent, les bonus commencent par un généreux bonus de bienvenue à l'inscription, qui offre un match de dépôt de 200 % sur le premier dépôt jusqu'à 60 000 XOF.





À partir de là, les choses s'améliorent. De toutes nouvelles promotions et de nouveaux bonus sont continuellement conçus explicitement pour les joueurs. Il existe des paris sans risque sur les événements sportifs, ce qui rend le monde exaltant des paris sportifs sans stress et encore plus amusant.





De plus, chacun se sent spécial et peut profiter d'un bonus d'anniversaire, d'offres de cashback, ainsi que de promotions pour des événements sportifs populaires, et de prix tels que des smartphones, des voitures de luxe et des voyages de vacances passionnants dans des stations balnéaires du monde entier !





Allez à 1xBet comme choix gagnant pour gagner gros !





Vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant 1xBet comme partenaire de pari. Avec plus de 13 ans d'expérience, ils ont bâti un empire de paris difficile à égaler avec des tas d'options de paris, des cotes incroyables et des bonus gratifiants.





Leur équipe est très professionnelle et a mis en place une plateforme fiable pour la communauté internationale des parieurs. Cependant, ils sont également attentifs aux besoins des joueurs individuels et sont toujours disponibles pour les aider en temps réel. La cerise sur le gâteau est la rapidité des processus de transaction, les bonus et, bien sûr, le fait qu'ils sont reconnus par leurs collègues du secteur par de nombreuses récompenses, notamment les SBC Awards, les International Gaming Awards et d'autres.