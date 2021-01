Pourquoi Diary Sow a (volontairement) disparu





Qu’est-ce qui a poussé la meilleure élève du Sénégal à disparaître de son propre gré ?

Si la piste de la disparition volontaire est évoquée par les enquêteurs français, le motif de son acte n’est jusque-là pas dévoilé.Selon le quotidien EnQuête, Diary Sow a été fortement ébranlée par le décès récent de son pèreElle a véritablement accusé le coup et cela s’est ressenti sur ses notes en classe préparatoire.D’autant que le rythme y est dantesque et que la moindre défaillance se paie cher, dans ce milieu très select.En effet, il faut y être mobilisé à chaque instant pour suivre le rythme des cours et des devoirs.Elle serait atteinte par un trop-plein de sentiments qui l’ont désarçonnée.