Pourquoi Hannial Djim a été arrêté

Mohamed Samba Djim, plus connu sous Hannibal Djim et réputé militant de Pastef, a été arrêté hier devant son domicile à Mermoz. Placé en garde à vue au commissariat central, il sera entendu ce jeudi. Lorsque son avocat, Me Moussa Sarr, est passé le voir le même jour, les enquêteurs de la Sûreté urbaine procédaient encore à des extractions sur la page Facebook du mis en cause.



Libération, qui donne toutes ces informations dans son édition de ce jeudi, précise que Hannibal Djim a été arrêté en exécution de la délégation du juge du deuxième cabinet dans le cadre de l’instruction de l’affaire «Forces spéciales». Les dernières arrestations relatives à ce dossier concernent deux autres militants de Pastef : Amy Dia dite Nadine, coordinatrice du parti à Sahm-Notaire, et Yaya Cissé, arrêté à Kaolack.