[Bien-être] Pourquoi il ne faut pas sauter le petit-déjeuner

Le petit-déjeuner est un détail pour beaucoup d’entre nous. Les raisons invoquées : manque d’appétit et de temps. Pourtant, il a ses vertus. Le docteur Bintou Cheikh Seck, nutritionniste a apporté plus d’éclaircissements à ce sujet. Le premier repas de la journée est souvent sacrifié sur l’autel du manque de temps dans la matinée. En lieu et place, certains prennent de l’eau tiède avec du citron, du thé ou encore du café.







« Certains n'accordent pas beaucoup d'intérêts à manger, le matin à cause d’un manque d’organisation », note la nutritionniste. Certains se privent du petit-déjeuner or l’organisme peut en avoir besoin même si la personne ne le ressent pas.









Maigrir en se privant du petit-déjeuner





Aussi, d’autres croient, en se privant de ce premier repas, qu'ils sont en diète et qu’ils perdent du poids. En tout état de cause, cette option n’est pas recommandée. D’autant plus que les spécialistes n’écartent pas, des risques, dans le long terme.









Deux bonnes raisons de manger le matin





Pour ceux qui ne le savent pas, notre corps a besoin de nutriments pour bien fonctionner. En réalité, ce repas sécrète une bonne dose de vitamine et de sels minéraux. On en a besoin parce que la nuit quand on dort, l'organisme puise dans ses réserves pour fonctionner. C'est pourquoi, le matin, il a besoin de se relancer. D'ailleurs, déjeuner signifie rompre le jeun. C'est ce qui fait que quand on ne mange pas le matin on perd nos forces, on fonctionne difficilement et vers 10h on est nerveux et on somnole, selon toujours Bintou Cheikh Seck.









L’effet contrarié de ne pas prendre le petit-déjeuner









Si l’on s’en prive, on a tendance à manger beaucoup et à consommer plus d’aliments sucrés. En somme, on grignote tout au long de la matinée et on finit par grossir. Ce sont pour toutes ces raisons, que la nutritionniste recommande vivement d’intégrer le petit-déjeuner, dans son agenda, de tous les jours. Ceux qui ne mangent pas le matin ont souvent du poids. « Des maladies du cœur sont aussi fréquentes chez les personnes qui se dispensent du petit-déjeuner. Et, c'est démontré. Il faut s'organiser pour manger le matin jusqu'à 10h peu importe le lieu, maison, bureau, école », conseille-t-elle.