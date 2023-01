Pourquoi la poussière et le froid envahissent le Sénégal

Le Sénégal baigne en ce moment dans la poussière et, par moments, les basses températures. Ce mauvais temps est la conséquence de perturbations atmosphériques enregistrées dans quatre pays limitrophes. Il va s’étendre jusqu’au weekend et, probablement, au début de semaine prochaine.



«Depuis deux jours, les analyses de modèles de prévisions météorologiques montrent un léger renforcements des vents à 10 mètres du sol qui occasionne un soulèvement de la poussière désertique au Nord de la Mauritanie et du Mali», renseigne dans L’Observateur l’ingénieur prévisionniste météo Abdoulaye Diouf, en poste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Ce dernier poursuit : «Il est ressorti également des analyses une vaste zone de soulèvement de poussière sur le Niger et le Tchad depuis quelques jours. Celle-ci est ainsi transportée en altitude sur de longues distances d’Est en Ouest. Ce qui fait que le ciel sénégalais est actuellement envahi par la poussière.»



«Pour les prochaines 24 heures (d’hier à aujourd’hui), le Centre de gestion de la qualité de l’air a prévu un indice orange ou une mauvaise qualité de l’air. Une autre prévision sera faite pour les 24 heures qui suivront la journée de demain (aujourd’hui)», informe André Jacques Mame Ngor Dioh, chargé de la modélisation dans le Centre.



S’agissant des basses températures, les prévisions de l’ANACIM les fixent à 13 et 19 degrés la nuit.