Pourquoi le trophée de la CAN dort au Palais

Depuis la victoire du Sénégal à la CAN, le trophée de champion d’Afrique est gardé au Palais présidentiel. Il est parti pour y rester un long moment, probablement jusqu’à la date de sa remise à la CAF, à quelques mois de la prochaine CAN qui aura lieu, en 2023, en Côte d’Ivoire.



Le siège principal du pouvoir n’a pas été choisi par hasard pour héberger la Coupe. «Quand on a un objet de cette valeur, de l’or massif, il faut le garder en lieu sûr. Pour le moment, il est au Palais de la République, informe le ministre des Sports, Matar Bâ, cité par L’Observateur. Il va y rester pendant son séjour au Sénégal.»



Le ministre précise : «Le trophée est gardé dans un des salons du Palais présidentiel. C’est le lieu le plus sécurisé qu’on pouvait trouver à ce trophée si cher au peuple sénégalais.» Il ajoute : «Le trophée est chez nous pour un bon moment, jusqu’à quelques mois de la prochaine édition de la CAN. Entre-temps, le trophée va faire le tour du Sénégal.»