Pourquoi les suicides sont devenus plus fréquents au Sénégal

Une dame nommée Maïmouna D. est décédée à Dalifort lundi 7 novembre, soit trois jours après avoir bu de l’insecticide. Cette femme de ménage s’est suicidée, d’après sa patronne, pour échapper à un mariage avec un homme qu’elle n’aime pas.



Cette histoire allonge la longue liste des cas de suicide relevés ces dernières années à travers le Sénégal. Pour le sociologue Mbaye Coumba Mbodj, le seul coupable est le déficit de communication. «Les gens ne discutent pas, ne communiquent plus avec leurs proches. Chacun est là, physiquement, mais concentré sur son téléphone portable, sans prêter attention à l’autre qui pourrait avoir des soucis», regrette l’expert.