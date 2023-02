Poursuivi pour escroquerie de 5 milliards, Zaki Sow fixé sur son sort

Zaki Sow fixé sur son sort

Une tentative d’escroquerie déjouée. Cueilli par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), puis déféré pour escroquerie portant sur 5 milliards F CFA, le patron de Siraj financial holding, Zakiloulahi Sow, a fait face au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck.





D’après Les Echos, le mis en cause plus connu sous le nom de Zaki Sow a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Son passeport confisqué, il lui est formellement interdit de sortir du territoire national. Il va devoir se rendre tous les 15 jours dans le cabinet du juge pour signer un papier prouvant qu’il est à Dakar.





Ce n’est pas tout, ajoute le journal. Le juge a aussi demandé que ses comptes bancaires soient bloqués. Il a aussi saisi le Trésor public togolais, lui notifiant que Zaki Sow n’est pas le propriétaire des 5 milliards. Il est donc interdit une quelconque transition sur cet argent.





Pour rappel, Zaki Sow a été arrêté à la suite d’une plainte de Abdoulaye Sylla, le PDG d’Ecotra. Leur différend est parti d’une opération qui remonte à 2017. Zaki Sow avait proposé au patron d’Ecotra de racheter la Société interafricaine de banque (SIAB) basée au Togo et propriété de la Lybian foreign bank.