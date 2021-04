Pout : Du nouveau dans l'affaire de la fille retrouvée morte dans une fosse

L’enquête sur l'affaire ND. Ndiaye, du nom de cette fille de 3 ans retrouvée morte et jetée dans une fosse septique près de son daara à Keur Matar Guèye, dans la localité de Pout, avance.Selon le journal Libération qui donne l'information, le responsable du daara et le maître coranique ont été finalement arrêtés.Interpellés pour nécessité d’enquête, les deux mis en cause ont été déférés au parquet depuis le 19 avril dernier.