Pr Didier Raoult : "J'ai failli me noyer deux fois à Dakar où je suis né"

Le Professeur Didier Raoult garde des liens forts avec le Sénégal où il a grandi.





En effet, l'infectiologue est né à l'hôpital Principal de Dakar, avant de quitter la capitale sénégalaise à 9 ans.





Du quartier du Plateau et de la plage d'Anse Bernard, Raoult, dans un entretien avec Le Soleil, dit avoir gardé des "souvenirs attachants" de son pays natal.





"Je me rappelle que mon père nous amenait tous les dimanches à Popenguine. En tant que nutritionniste, il essayait d'introduire de nouveaux nutriments dans les aliments des habitants des villages de cette zone et essayait de voir si ces aliments seraient acceptés et tolérés", informe-t-il.





Et d'ajouter : "J'avais la notion du terrain concret en allant dans ces villages. Nous avons aussi mené une étude dans deux villages (…) Mais, nous n'avons pas continué l'étude car ce n'était plus possible de faire la comparaison".