[FOCUS] Pr Ibrahima Pierre Ndiaye, Premier africain francophone agrégé de neurologie

Il est considéré comme un pionnier de la neurologie. Professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, décédé le mardi 04 août dernier à l'âge de 78 ans, a consacré sa vie à la recherche et à la santé. Son parcours est revisité par nos confrères du quotidien national Le Soleil.







Une carrière universitaire et scientifique bien remplie





Professeur titulaire de la chaire de neurologie depuis 1985 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Ibrahima Pierre Ndiaye a formé plusieurs générations de neurologues. Il est considéré par le neurochirurgien, Dr Joseph Mendy, comme « un pionnier de la neurologie » au Sénégal et en Afrique.





Pur produit de l'école sénégalaise, il a fait ses études à Saint-Louis, sa ville natale. Le baccalauréat scientifique obtenu au lycée Charles de Gaulle à Saint-Louis,, il s'envole pour la France où il se perfectionne comme interne des hôpitaux à l’université de Paris IV.





Pr Ibrahima Ndiaye a obtenu son agrégation en médecine en 1979, devenant ainsi le premier africain francophone agrégé de neurologie. A son retour au Sénégal, il a succédé aux assistants techniques français qui intervenaient à l'hôpital Fann, indique Dr Mendy, son ancien étudiant selon qui, Ndiaye a passé toute sa vie au service des patients sénégalais.





A son actif, la formation de plusieurs générations de médecins et de professeurs de facultés, Ibrahima Pierre Ndiaye a publié plus de 150 articles dans des revues scientifiques de renom. Après sa retraite, il a été vice-président de l’académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts).





Un parcours qui sera couronné de plusieurs distinctions : Ordre national du mérite du Sénégal, Légion d'honneur française, les Palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).