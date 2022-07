PRAS : Alioune Sarr fidèle au «plan de vol» de Macky Sall

Le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (PRAS), dont la mise en œuvre est assurée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, est en marche. Suivant la cadence demandée par le chef de l’Etat.



Jeudi dernier, le président Macky Sall a inauguré l’aéroport Dakhar-Bango de Saint-Louis et donné le nom de l’infrastructure à l’ancien maire de la ville et ministre sous Wade, Ousmane Masseck Ndiaye. L’ouverture de cet aéroport pouvant accueillir des Boeing 737-300, avec sa piste de 2450 mètres de long et 45 de large, constitue un jalon essentiel du premier volet du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (PRAS), lancé en 2018.



Le PRAS, avec la mise en service de l’AIBD et la création de la compagnie Air Sénégal, est l’une des composantes du projet Sénégal hub aérien sous régional, un des piliers majeurs du PSE. Il se divise en deux phases.



La première, d’un coût de 100 milliards de francs CFA, concerne Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou.L’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye a été inauguré. Celui de Ourossogui-Matam est réalisé à 80% tandis que les études préliminaires sont engagées pour Ziguinchor, Tamba et Kédougou.



La phase 2 du PRAS porte sur les aéroports de Podor, Linguère, Kaolack, Simenti, Bakel, Kolda, Sédhiou et Cap-Skirring. «Toutes les études sont bouclées et les travaux ont démarré», signale Le Témoin, qui a consacré au programme un dossier dans son édition d’hier, mardi.



Le journal signale qu’à ces projets s’ajoute celui de la réalisation de l’héliport de Toubacouta «dont les études d’impact environnemental et social sont en cours de finalisation».



La mise en œuvre du PRAS est en mode Fast-Track. Elle est assurée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. Il était aux premières loges, au côté du Président Macky Sall, lors de l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis.



Sur son compte Twitter, le ministre a marqué l’événement en retraçant les contours du PRAS et en tirant son chapeau aux équipes qui ont permis sa réalisation. «Je félicite tous les services de l’Etat, en particulier la Direction des infrastructures aéroportuaires et l’AIBD, ainsi que l’entreprise Transcon pour leur mobilisation et leurs diligences dans la mise en œuvre du projet», a écrit Alioune Sarr.