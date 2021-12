Pratiques frauduleuses : L’entreprise Weihai Construction Group exclue par la Bad pour 35 mois

Weihai Construction Group et ses filiales sont inéligibles à participer à des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement pour une période de 35 mois.





En effet, Weihai construction Group est exclue par la Bad pour des pratiques frauduleuses dans le cadre d’appels d’offres concernant trois projets cofinancés par le Groupe de la Banque au Kenya.





Notamment dans le Projet d'amélioration de l'autoroute Kenol-Sagana-Marua, le Programme de réhabilitation et de restauration du bassin des cours d'eau de Nairobi : Projet d'amélioration de l'assainissement - Phase II et du Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables dans les villes du Kenya.





Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque a permis de découvrir ces pratiques frauduleuses.