Précisions de Sokhna Ndeye Mbacké : "Je suis Mme Diop"

Seneweb a publié un article portant sur le mariage du ministre conseiller Arona Coumba Ndoffene Diouf, avec une Mbacké Mbacké.

Et le nom de Sokhna Ndeye Mbacké a été mentionné dans l'article. En effet, il s'agit de Sokhna Mame Diarra Mbacké, fille cadette de Serigne Mourtada (voir nouvelle publication). Sokhna Ndeye Mbacké, pour sa part, a démenti et apporté des précisions suite à cette publication.

Dans sa note dont nous avons reçu copie, l'ex adjointe au Maire de Thiès révèle qu’elle est Mme Diop. En effet, son mariage avec l’homme d’affaires international Abdoulaye Diop a été scellé depuis très longtemps.

Elle a d’ailleurs accouché d’un enfant qui porte le nom de Cheikh Bamba Diop. C’est à cause d’un accouchement difficile qu’elle est restée introuvable lors des dernières élections à Thiès, alors qu’elle était bien attendue pour disputer les rênes de la ville ou de la commune de Thiès-Nord.

Mais finalement, à cause de cette situation, elle ne figue sur aucune des listes qui étaient en compétition. Sokhna Ndeye Mbacké de préciser que sa seule préoccupation du moment, c’est de s’occuper de son mari et de son bébé âgé aujourd’hui de 6 mois environ. Seneweb présente ses excuses à Sokhna Ndeye Mbacké et à son époux pour tout préjudice que leur aurait causé cette publication.