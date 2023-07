Premier Forum Invest in Sénégal : Le Royaume-Uni partenaire du l’APIX pour promouvoir l’investissement

Le Royaume-Uni au Sénégal est fier d'annoncer son partenariat avec l'Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) pour le premier Forum international des investissements au Sénégal, « Invest in Senegal ».





Le Forum Invest in Senegal, qui a lieu du 6 au 8 juillet à Dakar, constitue une plateforme unique pour promouvoir les opportunités d'investissement au Sénégal et renforcer les partenariats économiques entre le Sénégal et ses partenaires internationaux. L'engagement du Royaume-Uni témoigne de l'importance accordée par le gouvernement britannique au développement des relations commerciales et économiques avec le Sénégal.

L'Ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal, SE Madame Juliette John, a partagé son engouement quant au partenariat stratégique avec l'APIX. Elle a déclaré : " Le partenariat économique entre le Royaume-Uni et le Sénégal s'est intensifié ces dernières années. Le Sénégal est un marché dynamique et en pleine expansion, offrant de nombreuses opportunités pour les investisseurs internationaux. Le Forum Invest in Senegal est une plateforme idéale pour les entreprises britanniques qui souhaitent explorer le potentiel d'investissement dans ce pays. Nous sommes ravis de soutenir ce premier Forum et d'aider à renforcer les relations commerciales entre nos deux nations."





Le Royaume-Uni a envoyé une délégation importante au Forum. Elle est menée par Monsieur John Humphrey, Commissaire de Sa Majesté le Roi Charles III pour le Commerce en Afrique, et comprend une vingtaine d’entreprises britanniques spécialisées dans différents secteurs d'activité et des représentants des institutions publiques d’investissement britanniques, British International Investment (BII) et UK Export Finance (UKEF). Elle aura l'occasion d'explorer les opportunités d'investissement et d'établir des partenariats fructueux et durables avec des entreprises sénégalaises. Ces rencontres favorisent le transfert de connaissances, l'innovation, et les industries du futur.





L’évènement sera marqué par un discours de Monsieur Humphrey qui partagera sa vision sur le potentiel économique du Sénégal comme destination d’investissement phare. Il partagera aussi les importants projets d’investissement liant le Sénégal au Royaume-Uni dans des secteurs clés tels que l’énergie et les infrastructures, mais aussi l’agriculture, les télécommunications et le secteur minier. Le Royaume-Uni est un investisseur majeur dans les deux plus grands investissements jamais faits au Sénégal, sur mer le projet gazier GTA qui bénéficie d’un financement de $5 milliards de BP et sur terre dans le nouveau port de Ndayane par l'intermédiaire du partenariat entre DP World et notre filiale du secteur privé, British International Investment. Ce port fera du Sénégal une plaque tournante du commerce régional, créant plus de 20,000 emplois et stimulant la croissance économique.