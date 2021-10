Premier livre en 1996 : Dr Mouhamad Ahmad Lô revient sur les débuts de leur «persécution»

«Nous avons assisté à une activité frénétique et intense visant à diaboliser notre action, depuis la publication de notre premier livre1 dont nous avons terminé la rédaction en 1992 et publié en 1996. Certains ont fait de ce livre une monture pour la mise en œuvre d’un plan absurde et prémédité».





Tels sont les premiers mots du religieux, Docteur Mouhamad Ahmad Lô. Ce, pour retracer leur histoire, un «chemin long et parsemé d’embûches».





En conférence religieuse hier, il avance : «Ils ont organisé de nombreux séminaires et conférences, animé des émissions spéciales sur les chaînes de radio et de télévision de la place pour nous discréditer et nous accuser fallacieusement.»





Selon lui, ils ont dépeint ce livre d’une image sombre issue de leur fertile imagination et mauvaise conjecture, alors que la plupart d'entre eux ne l'ont pas lu. «Ils ont cherché à faire du livre un ouvrage d'excommunication des savants de la Ummah qui, d’après eux, y sont décrits comme immoraux, apostats et libertins. La vérité est que ce livre ne renferme rien de tout cela», a souligné le Dr Lô.





Et de faire remarquer : «Ils ont continué dans cette machination, jusqu'à convaincre une grande partie du public et certains particuliers que l'auteur du livre répand l'inimitié et l’animosité à l’encontre de nos devanciers et prédécesseurs. De ceux-là, c’est d’amener les gens à arrêter de propager la religion d’Allah. Ce qui est impossible.»