Première apparition publique depuis les législatives : Ce qu’a dit Macky Sall aux meilleurs élèves du Sénégal…

À l'occasion de la cérémonie de remise des prix du prestigieux concours Général édition 2022 présidée par Macky Sall et d'illustres personnalités du monde éducatif, le Chef de l'État a saisi le moment pour faire passer un message aux élèves et professeurs.



“Nous avons plus besoin d'envoyer nos meilleurs produits à l'étranger l'État du Sénégal va mettre en place un dispositif nécessaire pour encadrer nos excellents élèves. L'État va mettre en place des établissements prestigieux et des classes préparatoires pour les sciences et les autres filières dans le but de les former ici avec tout ce qu'il faut", a-t-il déclaré.



Il a par ailleurs rappelé aux élèves de cultiver l'excellence en évitant de tomber sous l’influence des personnes qui saccagent les infrastructures scolaires : " Les agresseurs n'ont pas leur place à l'école donc je vous invite à travailler et cultiver l'excellence pour le Sénégal".