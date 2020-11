Première édition de la Journée de solidarité des Forces armées, mardi

Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, préside mardi la première édition de la Journée de solidarité des Forces armées dont la cérémonie se déroulera à partir de 10 heures au Cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis (ex-amirauté), annonce un communiqué.







Il précise que la manifestation va enregistrer la participation du chef d’état-major des Forces armées, le général de corps aérien Birame Diop, et du Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Jean Baptiste Tine.

Selon le communiqué, cette première édition de la Journée de solidarité des Forces armées sera axée sur le thème : "Fraternité et solidarité dans les armées : hommage aux militaires blessés et invalides".

Cette initiative vise ainsi à apporter "un soutien moral et matériel aux personnels blessés et invalides des armées" et à "revivifier la cohésion ainsi que l’esprit de solidarité à l’égard des frères d’armes méritants."