Première Notation financière internationale de la CRRH-UEMOA par MOODY'S INVESTORS SERVICE ("MOODY’S »)

La CRRH-UEMOA, l’institution la mieux notée de l’UEMOA après la BOAD et la BAD





Moody's Investors Service ("Moody’s »), l’Agence internationale de notation, a procédé à la première notation de la CRRH-UEMOA en 2020 avec les notes suivantes :





Note d’émetteur à long terme : Ba2 ;

Note d’émetteur à long terme en monnaie locale : Ba2 ;

Note d’émetteur à long terme en devises: Ba3.





Moody’s explique les notes CRRH-UEMOA par la qualité élevée de ses actifs, renforcée par une organisation prudente de l’activité de refinancements, ses solides niveaux de capitalisation avec un ratio TCE (capitaux propres tangibles) sur actifs tangibles gérés (hors dette subordonnée) de 7,6% en décembre 2019, contre 7,0% en décembre 2018. Ce ratio s’améliore et s’’établit à 25,4% en prenant en compte la dette subordonnée, et le profil de liquidité est solide avec un ratio de liquidité de 132% à fin 2019. Enfin, la CRRH-UEMOA a un bon adossement des échéances des actifs à celles des passifs.





Cependant, ces notes placent encore la CRRH-UEMOA dans la catégorie dite « Non-investment grade » ou investissements spéculatifs, à 02 échelons de la première note « Investment Grade » qui est Baa3. A titre d’exemple, la Banque Ouest Africaine de Développement est notée Baa1--, soit à quatre échelons au-dessus de la CRRH-UEMOA.





Moody’s estime qu’une amélioration significative de l'environnement opérationnel régional de la CRRH-UEMOA, notamment une amélioration des notations des Etats de l'UEMOA, et/ou une augmentation significative de la capitalisation et de la rentabilité de l’institution, pourraient contribuer au rehaussement des notes attribuées en 2020.





Outre la notation Moody’s en 2020, la CRRH-UEMOA est soumise depuis 2015 à une notation annuelle de l’Agence Bloomfield Investment Corporation, sur le marché financier régional. Elle lui a attribuée en juillet 2020, et pour la 3ème année consécutive, les notes à long terme à « AA+ » et « A1+ » à court terme, avec une perspective stable.





Ces notes confirment la CRRH-UEMOA comme l’une des meilleures signatures de l’Union, et celles de Moody’s l’établissent comme l’émetteur le mieux noté de l’UEMOA après la BOAD (Baa1-) et la BAD (AAA).





La CRRH-UEMOA continuera de travailler à l’amélioration des notes obtenues pour conforter la qualité de sa signature auprès des investisseurs internationaux comme ceux de l’Union, et offrir à ses banques actionnaires des refinancements aux conditions les plus compétitives en faveur du financement des prêts à l’habitat dans l’UEMOA.





A propos de la CRHH-UEMOA





La CRRH-UEMOA a été créée le 16 juillet 2010 à Cotonou (Bénin), avec un capital de 3,426 milliards de FCFA apporté par la BOAD et 26 banques commerciales de l’Union. Au 31 décembre 2020, ce capital social est de 9,889 milliards de FCFA, détenu à 62% par 56banques commerciales et à 38% par 04 institutionnels (BOAD, SFI, filiale de la Banque mondiale, BIDC, et Shelter Afrique).Les fonds propres de la CRRH-UEMOA s’élèvent à date à 50,262 milliards FCFA.





La CRRH-UEMOA a pour mission de mobiliser des ressources à long terme au profit de ses banques actionnaires, pour le refinancement des prêts au logement consentis à leurs clients. Son siège social est à Lomé (Togo).





La CRRH-UEMOA est dirigée depuis 2010 par Monsieur Christian AGOSSA, ancien cadre dirigeant de la BOAD.





Le Conseil d’Administration est présidé depuis le 1er octobre 2019 par Monsieur Younoussi TOURE, ancien Premier Ministre et ancien Président de l’Assemblée Nationale du Mali. Il fut aussi Commissaire de l’UEMOA.





Pour plus d’informations sur la CRRH-UEMOA : www.crrhuemoa.org