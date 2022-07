Première récolte de poisson: : la ferme de Silane relève le défi

Après Sangalkam, le mercredi 06 Juillet, le Directeur général de l’ANPEJ était à Silane, dans le département de Bambey, hier jeudi 7 juillet, pour présider la cérémonie de récolte de poisson, en compagnie de la préfète de la localité et du représentant de la FAO.





La plateforme de Silane fait partie des plateformes les plus achevées avec quatre (4) filières (aviculture, horticulture, embouche et aquaculture). La ferme dispose d’un poulailler de 150m2 qui a une capacité de 1000 sujets, un terrain d’1,5 Ha destiné à l’exploitation maraîchère, un étable de 200m2 et quatre bassins aquacoles de 150m2 chacun.





Au-delà de l’aspect production, cette plateforme est essentiellement destinée à la formation et à l’incubation des jeunes dans l’entrepreneuriat agricole.





Le bloc administratif est ainsi équipé pour accueillir les jeunes en formation-incubation.





Au-delà, la ferme est alimentée en énergie solaire et équipée en congélateurs pour faciliter la conservation des produits.





Silane dispose également de tous les équipements nécessaires, d’un tracteur et d’une motocyclette pour faciliter le transport et l’écoulement des produits.





La plateforme aquacole est composée de quatre bassins d’une superficie de 150 m2 chacun. La densité moyenne de l’espèce est de 10 sujets/m2 soit 1500 sujets par bassin. Une capacité minimale de 6000 sujets.