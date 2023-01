Préparatifs Magal de Porokhane : Le comité d'organisation à pied d'œuvre

Les préparatifs du grand Magal de Porokhane vont bon train. Un comité régional de développement (CRD) sera tenu à la gouvernance de Kaolack dans le cadre des mesures prévues pour l'événement, le 02 février prochain.







Les autorités locales se préparent pour la réussite de l'organisation de cette commémoration dédiée à Sokhna Diarra Bousso, mère de Serigne Touba Khadim Rassoul, fondateur de la confrérie mouride. Le comité régional de développement (Crd) sera co-présidé par le gouverneur de Kaolack et le représentant du Khalife général des mourides. Ainsi, l’ensemble des secteurs y seront abordés notamment l’approvisionnement en eau de façon suffisante, l’électricité, la connexion, la sécurité, etc, .





Le président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane est revenu sur quelques difficultés liées surtout à l’assainissement et à l’hydraulique.





Pour sa part, le Gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, rassure : « Ce Magal est l’un des plus grands évènements religieux de la confrérie mouride qui dépasse les frontières du Sénégal et qui draine beaucoup de monde venant d’un peu partout ». En ce qui concerne les doléances, « Nous allons saisir les autorités concernées avec l’appui du ministre de l’Intérieur, et pensons que d’ici le 23 janvier prochain, ces demandes seront satisfaites à l’image des autres qui sont déjà prises en charge par les différents chefs de service ».