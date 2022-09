Présence de nitrate d’ammonium à Ngoundiane : Le maire ordonne le rapatriement des camions

Les services de la commune n’ont pas tardé à réagir après avoir appris, hier vers 20h, le stationnement d’une soixantaine de camions chargés de nitrate d’ammonium au niveau de la gare des gros porteurs de Seokhaye. L’édile de la commune, en accord avec les autorités administratives et la gendarmerie de Thiès, a ordonné le rapatriement sans délai des camions et de leur cargaison hors de la commune. C’est ce que renseigne le communiqué de la mairie.



«Les démarches nécessaires par les responsables de la société pour l’autorisation et l’encadrement de la sortie des camions sont en train d’être faites auprès des autorités compétentes», lit-on.



Le texte informe que ces 66 camions contenant 1800 tonnes étaient destinés à l’exportation vers la Guinée. La société Xloc, propriétaire du produit, a opté pour une location provisoire du dépôt d’ENFORMIN implanté dans la commune de Ngoundiane depuis plus d’une quinzaine d’années.



Le produit devait être stocké pendant environ 45 jours. Cependant le communiqué de la mairie tient à préciser que ni la mairie de Ngoundiane ni le sous-préfet de Thiénaba n’étaient informés de la situation.