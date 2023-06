Présence présumée de nervis aux côtés des forces de l’ordre : Abdou Karim Fofana lave à grande eau la police nationale

La police nationale a fait une sortie hier pour apporter des éclaircissements sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant la présence d’individus armés lors des manifestations. La police a affirmé ne pas être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. C’est dans ce contexte que le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, s’est exprimé en balayant à revers toute complicité présumée entre les forces de l'ordre et des nervis.







«Je pense que des personnes mal intentionnées tentent toujours de décrédibiliser ce que fait l'Etat, estime-t-il. Ces vidéos, circulant sur les réseaux sociaux, ne sont qu'une pure manipulation parce que l'Etat du Sénégal avec ses forces de défense et de sécurité a bien les équipes appropriées pour chaque type d'opération. Vous le notez, sur le terrain, il y a des policiers en tenue et des policiers en civil. Souvent, ils viennent en renfort dans les opérations ou événements. C'est honteux d'être dans une situation aussi difficile et aussi préoccupante où les fondamentaux de la république sont attaqués, que des gens nous mènent dans des manipulations”.