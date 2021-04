Alerte: 112 bâtiments menaçant ruine recensés à la Médina (maire)

Face à la presse, ce samedi, le maire de la Médina, Bamba Fall, a révélé que 112 bâtiments menaçant ruine ont été recensés par ses services dans la commune.Une situation « inquiétante » qui a poussé le maire socialiste à sonner l’alerte. « Je demande au ministre de l’Urbanisme (Abdoulaye Sow) et à la mairesse de Dakar (Soham El Wardini), de se pencher sur la situation des 112 bâtiments qui menacent ruine, ici, à la Médina », a-t-il déclaré. Bamba Fall ajoute : « Nous avons bien peur que la moitié de ces bâtiments tombent à la saison des pluies prochaine. J’interpelle solennellement le ministre et la mairesse afin que ces bâtiments soient démolis avant que le pire ne se produise ».Pourtant, d’après lui, les propriétaires de ces maisons ont en leur possession tous les papiers stipulant la démolition de ces bâtiments.« Ils ont également des autorisations de démolition et certains d’entre eux disposent d’arrêté de péril. La Mairie n’a pas suffisamment de moyens pour la démolition de ces bâtiments.Je tends la main à la Mairie de Dakar, au ministre de l’Urbanisme ainsi qu’au Préfet de Dakar. Je les invite à s’y atteler le plus rapidement possible avant la saison des pluies pour éviter le pire », a enfin plaidé M. Fall.