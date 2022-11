Présumé terroriste arrêté à Kolda : Alpha Yaya Barry devait former ses recrues à Kédougou

Yaya Yaya Barry, terroriste présumé, a été arrêté à Kolda. Selon Source A, l’enquête du Bureau antiterroriste sur les motivations du mis en cause a révélé qu’il ambitionnait de créer la rébellion en Guinée. Selon le modus operandi, des pays comme le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso étaient aussi visés. En effet, avec son père adoptif, leader de la Communauté internationale du Fatou Djalon, une organisation qui veut réunifier l’ancien Empire, Alpha Yaya Barry devait se servir comme base arrière de ces pays, rapporte le journal.



Condamné pour les mêmes faits en 2008, en Pologne, le Guinéen avait réussi à se fondre dans la masse à Kédougou où il avait déjà entamé la construction du centre de formation pour ses recrues avant l’intervention du commissaire Malick Dieng et ses hommes.



Recherché par la Dea, chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues aux États-Unis, Yaya Barry était poursuivi pour trafic international de drogue dure, actes terroristes, participation à un groupe criminel, construction de bâtiments en dur sans autorisation.