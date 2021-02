Prévention covid-19 à Podor : L'armée et le service d'hygiène dans les écoles

Pour consolider les valeurs civiques et lutter efficacement contre la Covid-19, l'ief de Podor a initié un vaste programme avec le camp militaire Abdou Karim Sy de Podor et le service d'hygiène.L'école Elimane Racine Sy dans la commune de Podor a accueilli la première sortie avec, au programme, la levée des couleurs, l'exécution de l'hymne national par les élèves et une démonstration des techniques de lavage des mains et de l'utilisation de gel hydroalcoolique par le Lt Diop du service d'hygiène. L'ief de Podor, Mamour Cissé, inscrit cette activité dans la consolidation des acquis concernant le respect des symboles de la République mais également la poursuite de la lutte contre la Covid-19 dans les établissements scolaires. "Nous touchons du bois car notre circonscription a dès le début reçu du matériel de protection du ministère, des autorités territoriales, des partenaires et les enseignants font des pieds et des mains pour faire respecter les mesures barrières ", dit-il.Chaque mois, une école sera visitée pour continuer la lutte contre la maladie mais aussi faire des enfants des citoyens modèles avec notamment le respect des symboles de la république.