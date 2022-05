Prévention des accidents de la route : on est encore loin du bout du tunnel selon les transporteurs

« Mansour Faye a estimé que ces accidents mortels sont le fruit d’une défaillance humaine, tout simplement. Parce que, selon lui, les routes sont en bon état. Les véhicules n’ont pas de défaillance technique. Et que c’est donc à cause d’une défaillance humaine qui est à l'origine de ces accidents mortels ».













C’est la déduction faite par le Collectif des Acteurs des Transports Routiers du Sénégal et de la Coordination des Professionnels des Transports Routiers du Sénégal sur la sortie de leur Ministère de tutelle lors de la fête de la korité. « Nous regrettons, fort bien, le fait qu’à chaque fois qu’on enregistre un accident, que les chauffeurs soient indexés. Autant la responsabilité des chauffeurs peut être engagée dans un accident, autant la vétusté du véhicule ou même de l’infrastructure routière peut être susceptible de provoquer des accidents de la route » explique le collectif à travers un communiqué. Celui-ci traite également la proposition de mettre en place un laboratoire accidentogène.









« cela permettrait, à chaque fois qu’il y a un accident, d’avoir une équipe d’experts qui va se charger d’identifier la cause réelle de ce choc et de dresser un rapport d’accident. Ce, en plus du constat fait par la police, pour voir si c’est le véhicule, l’infrastructure ou bien le chauffeur qui est à l’origine de cet accident » écrit-on. On parle de Permis à point de ‘’Tolérance Zéro’’ des acteurs politiques rassemblent des jeunes en leur dispensant, des cours de conduite et de code de la route pour après leur livrer un permis de conduire. « Nous nous devons de rappeler que le Président de la République, Macky Sall, lors de la remise de clé des gros-porteurs, s’était engagé à mettre en place des infrastructures de dernière génération. Aujourd’hui, nous sommes au regret de dire que nous avons des routes neuves, mais elles ne peuvent pas être assimilées à des infrastructures de dernière génération. Au contraire, elles sont à l’image des routes du moyen-âge. La preuve, on constate une absence totale de dispositif de signalisation routière. Et beaucoup de nos routes nationales sont loin de respecter les normes. Et quand une zone est accidentogène, cela veut dire qu’il y a un problème avec l’infrastructure. Et que les acteurs et l’Etat doivent se rendre sur place pour voir ce qui doit y être fait. Nous notons qu’il y a beaucoup d’accidents sur cet axe. Mais, cela ne devrait pas suffire pour pointer du doigt les conducteurs. Cela démontre quelque part qu’il y a un problème infrastructurel », dénonce le communiqué.