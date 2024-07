Prévention des inondations à Touba : le DG de l’ONAS, Dr Cheikh Dieng fait le point sur la mise en œuvre des actions prioritaires

Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng effectue depuis le jeudi une visite à pas de charge sur les sites abritant des ouvrages d’assainissement à Touba. Cette visite fait suite à celle effectuée par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, il y a quelques semaines. Le Ministre avait donné des instructions visant à réduire les risques d’inondation. Le Directeur Général de l’ONAS, Dr Cheikh Dieng est venu faire le point sur la mise en œuvre des recommandations du Ministre. « Nous sommes venus pour faire le constat si les instructions ont été mises en œuvre. Nous voulons évaluer la mise en œuvre des plans d’actions », a déclaré Dr Cheikh Dieng devant la presse.



Après avoir fait un tour à Keur Niang et à Nguélémou où les canalisations sont en phase de finition entre autres, une réunion a été tenue par les différents acteurs impliqués dans la gestion des inondations dans la cité religieuse. La mairie de Touba, Touba Ca Kanam et l’ONAS ont passé en revue les différents plans d’actions. L’approche communautaire prônée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko conforte la synergie d’actions sur le chemin de la réduction des risques d’inondations. « La mairie, l’association Touba Ca Kanam jouent un rôle extrêmement important aux côtés de l’ONAS. Nous avons trouvé des acteurs impliqués. Il nous faut une synergie d’actions pour avoir au bout du compte une efficacité globale. Il faut que les acteurs sur le terrain conjuguent leurs efforts et échangent des informations. Nous avons eu une réunion avec Touba Ca Kanam, la mairie et nous avons échangé sur les plans d’actions des uns et des autres », a affirmé le Dr Cheikh Dieng.



Sur le terrain au bassin de Keur Niang, le Directeur Général de l’ONAS a échangé avec les responsables de l’entreprise en charge des travaux et les représentants de l’ONAS sur les actions à entreprendre dans le but d’éviter les dysfonctionnements de l’ouvrage stratégique durant l’hivernage. « Keur Niang est un point névralgique. Il reçoit l’ensemble des eaux pluviales de plusieurs quartiers. J’ai donné des instructions à l’entreprise et aux agents de l’ONAS. Si ces mesures sont appliquées, nous aurons moins de problèmes à Keur Niang », a informé le Directeur Général de l’ONAS qui poursuit ce vendredi sa visite de terrain dans la cité religieuse.