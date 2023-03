Prévention des inondations à Touba: Le ministre Issakha Diop donne des assurances à Cheikh Bass

Deux mois après sa première visite de terrain, le ministre Issakha Diop est revenu à Touba ce jeudi matin pour effectuer une tournée dans des sites et ouvrages d'assainissement d'eaux pluviales. Accompagné des services techniques et des autorités locales, il a constaté l'état d'avancement des travaux en cours.





Après sa tournée, le ministre, auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, a été reçu respectivement par Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole.





Le ministre Issakha Diop liste les grands projets





Le ministre Issakha Diop a passé en revue, devant Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr, les projets de l'État en cours d'exécution pour lutter contre les inondations dans la capitale du mouridisme





"Nous étions là, il y a quelques semaines pour voir l'état d'avancement de l'exécution des travaux du projet de gestion des eaux pluviales de Touba. Touba demeure une priorité pour le chef de l'Etat et pour le gouvernement. Un projet de 23 milliards francs CFA est en train d'être exécuté et on a constaté un état d'avancement satisfaisant. Il y avait déjà la réalisation de 20 forages (pour pomper la nappe souterraine) . Le renforcement de la station de Keur Niang, la création d'un nouveau bassin et une nouvelle station au niveau de Guélémou, la réfection des murs du bassin de Darou Rahmane, celui de Pofdy et l'achèvement des travaux du bassin de Keur Kab, sont programmés dans ce projet" a-t-il indiqué.





Le ministre annonce de grandes améliorations lors de la prochaine saison de pluie. Il se dit, également, très satisfait de l'état d'avancement des travaux.





"Les conduites seront doublées de 400 à 800 pour augmenter la capacité de refoulement. Il y avait 12 forages qui étaient en panne parmi les 20 destinés à pomper la nappe souterraine. Mais ils ont été réparés et actuellement tous ces forages sont fonctionnels. Le projet est en train de bien être exécuté. Pour le prochain hivernage, on espère qu'il y aura de grandes améliorations et qu'on ne vivra plus les difficultés de l'année dernière", a-t-il garanti devant Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.





Le satisfecit et la demande de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr