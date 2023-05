Prévention des risques d'inondation à Fatick : les opérations de curage se poursuivent

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) est dans une course de fond pour curer les canaux et entretenir les équipements électromécaniques des stations de pompage. Le représentant régional de l'ONAS, Moussa Guèye est revenu sur les actions en cours de mise en œuvre aux fins de réduire les risques d'inondations. A la date d'hier, un bon taux d'exécution a été enregistré. «Nous avons fait le curage du réseau de canalisation et de la station de pompage pour éviter tout problème d’inondation comme l’année dernière. Nous allons également délocaliser le local technique dans un endroit qui ne sera pas confronté à un problème d'inondations pour permettre aux pompes de fonctionner 24h/24", a expliqué Moussa Guèye, lors d'un entretien. Notons que l'année dernière, l'inondation du local technique avait entraîné la perturbation de l'évacuation des eaux pluviales pendant des jours dans la commune de Fatick.