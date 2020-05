Prévention et lutte contre le Covid–19 : Don de 100 millions de FCFA de ‘‘Ellipse Projects Sénégal’’ au Ministère de la Santé et de l’Action sociale

Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, Ellipse Projets Sénégal a pris la décision de faire don au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal d’une contribution de 100 millions de francs FCFA.En effet, soucieux de contribuer à préserver la santé de tous, pour le bien-être des populations et la pérennité des activités des entreprises, qui constituent le tissu économique national, legroupedirigé parOlivier Picard, s'est engagéen faveur de la lutte et de la prévention contre le Covid-19. Evaluant l’ampleur desbesoins en matériels de protectionet d’hygiène, Ellipse Projects Sénégal fournit un don de matériels et d’équipements- masques chirurgicaux, thermoflashs, gants, gels hydro-alcooliques, etc. -d’une valeur de 50 millions de FCFA, achetés auprès de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) et remis au ministère en charge de la Santé, pour distribution.En outre, Ellipse Projects Sénégal remet un chèque de 50 millions de FCFA au bénéfice du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.Ellipse Projects Sénégal,« solidaire des causes sociales, partout où il opère », se positionne en entreprise très active auprès des femmes, des hommes et de leurs organisations, pour contribuer à protection de leur vie, l’assurance de leur développement et la promotion de leur épanouissement.« Prenons soin de nous et des autres, et faisons confiance aux institutions publiques pour nous y aider, afin que le Covid-19 soit rapidement sous contrôle, avec l’assurance d’un avenir en toute tranquillité. Nous avons entendu les appels de l’Etat à la solidarité du secteur privé dans les efforts nationaux de lutte contre le Covid-19 et nous avons décidé d’y répondre positivement. En y souscrivant, nous ne faisons que notre devoir d’entreprise citoyenne et mettons en œuvre notre responsabilité de maillon actif dans la chaîne solidaire que constitue toute communauté nationale. Nous y appartenons, depuis 2017 que nous sommes installés au Sénégal », a déclaré le PDG d’Ellipse Projects Sénégal.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fera bon accueil à ce don d‘Ellipse Projects Sénégal, qui participe à l’effort national de lutte contre la maladie à coronavirus et aidera, notamment, les soignants à travailler dans de meilleures conditions de sécurité et d’hygiène. Une cérémonie officielle de réception du don sera prochainement organisée par le ministère en charge de la Santé.« La pandémie de COVID-19 a plongé le monde, et le Sénégal n’y échappe pas, dans une crise sanitaire et économique sans précédent qui, heureusement, a revivifié les fondamentaux des solidarités nationales » conclut M. Picard.La réaction d'Ellipse Projetsdanslalutte contre le Covid-19, est d’autant plus compréhensible que l’entreprise intervient dans le secteur sanitaire. En effet, l’entreprise est en charge, sur contrat avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, de la construction de quatre hôpitaux, à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou (150 lits chacun) et Touba (300 lits), hôpitaux qui seront livrés clés en main et totalement équipés : lits d’hôpitaux (urgences, néonatalogie, hospitalisations), IRM, radiothérapie, etc.Ellipse Projects Sénégal emploie principalementdes salariés sénégalais. Ses responsables de travaux viennent essentiellement de l’Ecole Polytechnique de Thiès. « Tous nos sous- traitants aussi sont des entreprises sénégalaises. Nous occupons 350 personnes par chantier, en emplois directs », précise l’entreprise.A cet égard, faut-ille rappeler, dans le Plan Sénégal Emergent, la Santé occupe une place prépondérante, celle qui porte en son sein le projet de renforcement du capital humain.