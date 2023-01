Prière du Vendredi : La mosquée « Massalikoul Djinane » a accueilli Macky Sall et son probable successeur à la tête de l’Union africaine

Prière du Vendredi : La mosquée « Massalikoul Djinane » a accueilli Macky Sall et probable successeur à la tête de l’Union africaine

Le président Macky Sall a effectué la prière de ce vendredi 13 janvier, à la Grande Mosquée Massalikoul Djinane. Une prière effectuée en compagnie de son homologue comorien, Azal Assoumani. Ce dernier est pressenti pour être le successeur du Président Macky Sall à la tête de l’Union Africaine.





A rappeler que l’élection du président de l’UA est prévue en Février 2023, à l’occasion du prochain sommet de l’Union Africaine.





