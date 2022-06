Prison de Louga : La drogue dissimulée dans le plat du détenu dealer pour…

La Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga est éclaboussée par une affaire de trafic présumé de chanvre indien.



Un réseau huilé et organisé a été finalement démantelé par les éléments du commissariat central de la capitale du Ndiambour, qui sont parvenus à mettre la main sur 5 détenus.



D’après L’Observateur, il est ressorti de l’enquête qu’à chaque fois que la commande est passée, un homme, prétextant apporter le déjeuner à son «amie», les week-ends, dissimule la drogue dans le plat qu’il remettra ensuite à un détenu de confiance, préposé à la surveillance de la porte.



Ce qui fait qu’avant que les plats ne soient contrôlés par les matons, il récupère la «marchandise» pour le livrer au prisonnier dealer en toute discrétion.



Déférés au parquet, le cerveau de la bande et ses acolytes ont été placés sous mandat de dépôt à la même prison.